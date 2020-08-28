Обстрел автобуса на Харьковщине: стало известно о состоянии пострадавших

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Ракурс

Обстрел автобуса на Харьковщине произошел вечером 27 августа. Пострадавшие в результате нападения на автобус находятся в удовлетворительном состоянии.

Все четверо представителей общественной организации «Патриоты — за жизнь» находятся в обычных палатах, а не в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на слова заместителя главы больницы скорой и неотложной помощи Андрея Соцкого.

Медик отметил, что четырем пострадавшим оказана помощь, их состояние стабильное. В больнице четыре человека — у одного из них сотрясение мозга, у остальных — ранения от резиновых пуль, их прооперировали.

Напомним, что вечером 27 августа группа лиц открыла огонь по автобусу с людьми. Это произошло на трассе вблизи Люботина Харьковской области. Неизвестные на Mitsubishi заблокировали движение автобуса Mercedes, в котором ехали представители организации «Патриоты — за жизнь», и заставили его остановиться. Из машины вышло несколько человек, которые из травматического оружия обстреляли микроавтобус и скрылись.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива обвиняет в нападении представителей «Национального корпуса». В этой политсиле заявили о непричастности к инциденту и обвинили самого Киву в организации нападения.

Правоохранители намекнули, что обстрел автобуса связан с выборами.

Предварительно установлено, что это все же уже начинаются такие политические разборки, и я думаю, что всем этим действиям будет дана законная правовая оценка, — сказала пресс-секретарь полиции.



Нападение расследуется по двум статьям — хулиганство и покушение на убийство двух и более человек.

Харьковские правоохранители через несколько часов задержали 14 человек. Полиция не сообщает, кто эти люди.