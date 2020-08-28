Ураган "Лора". Фото: New York Times

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Ураган «Лора» пронесся с сокрушительной силой по американским штатам Луизиана и Техас. Это один из самых сильных ураганов в истории страны.

В результате урагана погибли не менее шести человек, почти миллион домов разрушены. Об этом сообщает AP.







Из-за падения деревьев погибли три человека — 14-летняя девушка, 51-летний, 60-летний и 64-летний мужчины. Также из-за отравления угарным газом в квартире погибли двое мужчин.

Сообщается, что скорость ветра «Лоры» достигала примерно 241 км/ч. Большая скорость была только у наиболее разрушительного урагана в истории США «Катрины». Ураган «Катрина» в 2005 году разогнался до скорости 280 км/ч.

Ураган «Лора» почти полностью завалил тысячи домов в городе Лейк-Чарльз. На улицах лежат вырванные с корнем деревья и столбы. Также ветер повалил статую, которой было около 100 лет. Стихийное бедствие привело к утечке химических веществ на заводе, который производит бытовые химические очистители.

Из штата Луизиана эвакуировали примерно 580 тыс. человек. Людей поместили в гостиницы, а не в традиционные приюты, из-за риска заражения коронавирусом.



Дональд Трамп, президент США, уже сообщил о том, что на выходных посетит пострадавшие от стихии штаты и осмотрит убытки от катастрофы.





Напомним, ранее мы сообщали, что побережье США накрыл ураган «Лора». Он вышел на сушу в районе города Камерон штата Луизиана и со скоростью 24 км/ч двигался в северном направлении вглубь материка.

Ураган принес в прибрежные районы очень сильный ветер. В некоторых районах высота волн достигала 6 м, шторм принес проливные дожди и наводнения. Из штата Техас эвакуировали почти 300 тыс. человек.