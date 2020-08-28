Во время инцидента в Умани, фото: газета «День»

https://racurs.ua/n143077-hasidov-v-umani-mestnye-jiteli-ne-propustili-k-mogile-cadika-nahmana-video.html

Ракурс

Хасидов, прибывших в город Умань Черкасской области для паломничества к могиле основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, в ночь на сегодня, 28 августа, не пропускали местные жители.

Конфликтная ситуация возникла возле синагоги по улице Лысенко в Умани. Видео инцидента опубликовал в своем Фейсбуке депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев.

Местные жители вызвали на место инцидента правоохранителей, требуя, чтобы те прогнали паломников. Однако полицейские отметили, что не могут запретить паломникам посещать могилу Нахмана.

Также, несмотря на попытки полицейских не допустить столкновений, хасиды и местные жители немного потолкались.

Десятки тысяч хасидов накануне праздника Рош ха-Шана (еврейского Нового года) осуществляют паломничество к могиле Нахмана. В этом году соответствующие празднования приходятся на период с вечера 18 до 20 сентября.

Однако в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 Украина временно закрыла свои границы для иностранцев. Одной из причин такого решения властей могли быть эпидемиологические риски, связанные с паломничеством хасидов.

Напомним, в ряде аэропортов Украины остановили сотни граждан Израиля, пытавшихся попасть в Умань.