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Ракурс
Хасиды. Фото: Сегодня

Хасиды массово летят в Украину, их останавливают в аэропортах (ВИДЕО)

27 авг 2020, 15:33
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Паломничество хасидов в Умань пытаются пресечь из-за карантина. Сотни израильских граждан держат в аэропортах разных городов Украины, не пуская в страну.

У паломников проверяют документы. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой еврейской общины Украины.

На данный момент известно, что хасидов держат в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья. Также в Киеве и Львове ожидают въезда в страну как минимум 70 человек из Израиля.

Хасиды жалуются, что им не предоставляют воду и еду, а также не объясняют причину задержания.

26 августа появилась информация о том, что паломники были задержаны в аэропорту Киева. Однако в Госпогранслужбе опровергли эту информацию и заявили, что у паломников только проверили документы, а также выясняли цель визита.


Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины призвал раввинов не допустить массовых празднований еврейского Нового Года в Умани из-за эпидемии коронавируса.

Глава государства заявил, что такое большое скопление людей повлечет резкий всплеск заболеваемости в Украине, а впоследствии вызовет «коллапс» в других странах.

Источник: Ракурс


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