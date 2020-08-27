Хасиды. Фото: Сегодня

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Паломничество хасидов в Умань пытаются пресечь из-за карантина. Сотни израильских граждан держат в аэропортах разных городов Украины, не пуская в страну.



У паломников проверяют документы. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой еврейской общины Украины.

На данный момент известно, что хасидов держат в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья. Также в Киеве и Львове ожидают въезда в страну как минимум 70 человек из Израиля.





Хасиды жалуются, что им не предоставляют воду и еду, а также не объясняют причину задержания.

26 августа появилась информация о том, что паломники были задержаны в аэропорту Киева. Однако в Госпогранслужбе опровергли эту информацию и заявили, что у паломников только проверили документы, а также выясняли цель визита.





Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины призвал раввинов не допустить массовых празднований еврейского Нового Года в Умани из-за эпидемии коронавируса.

Глава государства заявил, что такое большое скопление людей повлечет резкий всплеск заболеваемости в Украине, а впоследствии вызовет «коллапс» в других странах.