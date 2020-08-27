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Ракурс
Хасиди. Фото: Сегодня

Хасиди масово летять в Україну, їх зупиняють в аеропортах

27 сер 2020, 15:33
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Паломництво хасидів до Умані намагаються припинити через карантин. Сотні ізраїльських громадян тримають в аеропортах різних міст України, не пускаючи в країну.

У паломників перевіряють документи. Про це повідомляє прес-служба Об'єднаної єврейської громади України.

Наразі відомо, що хасидів тримають в аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя. Також у Києві і Львові очікують на в’їзд в країну щонайменше 70 осіб з Ізраїлю.

Хасиди скаржаться, що їм не надають воду і їжу, а також не пояснюють причину затримання.

26 серпня з’явилася інформація про те, що паломники були затримані в аеропорту Києва. Однак у Держприкордонслужбі цю інформацію спростували і заявили, що у паломників тільки перевірили документи, а також з’ясовували мету візиту.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України закликав рабинів не допустити масових святкувань єврейського Нового Року в Умані через епідемію коронавірусу.

Глава держави заявив, що таке велике скупчення людей викликає різкий сплеск захворюваності в Україні, а згодом спричинить «колапс» в інших країнах.

Джерело: Ракурс


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