Ізраїль закликає Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані. Фото: Вечірній Миколаїв

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Ракурс

Коронавірус у світі поширюється і будь-які масові заходи можуть стати причиною безконтрольного спалаху епідемії. Голова ізраїльської цільової групи з коронавірусу Роні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року паломництво хасидів до Умані.

На думку Гамзу, Умань може стати новою гарячою точкою поширення коронавірусу, повідомляє Reuters.

Щорічно до Умані з’їжджаються десятки тисяч хасидів на іудейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана із Брацлава, який помер у 1810 році. Цього року святкування іудейського Нового року проводиться із 18 по 20 вересня.

Уряди України та Ізраїлю вже закликали хасидів відмовитися від поїздок цього року, але багато паломників проігнорували ці прохання і готуються приїхати до Умані.

Гамзу відправив Зеленському листа, у якому заявив, що масові зібрання хасидів в Умані можуть закінчитися спалахом коронавірусу, що призведе до збільшення навантаження на медичні системи Ізраїлю та України.

Як раніше писав «Ракурс», міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року в’їзди до міста блокуватимуть.