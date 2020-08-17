Святкування Рош ха-Шана в Умані. Фото: ye.ua

https://racurs.ua/ua/n142581-palomnyctvo-hasydiv-v-uman-mer-prygrozyv-zablokuvaty-v-yizdy-do-mista-video.html

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Паломництво хасидів в Умань цьогоріч блокуватиме влада міста. У разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування Рош ха-Шана — іудейського Нового року — в’їзди до міста блокуватимуть.

Наразі в мерії сподіваються, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош ха-Шана ухвалять на загальнодержавному рівні. Про це 17 серпня заявив міський голова Умані Олександр Цебрій у відеозверненні, яке опубліковане на його власній сторінці у Facebook.

За його словами, влада подібного рішення не ухвалювала, а Державна комісія з ТЕБ та НС вважає можливим приїзд у вересні тисяч хасидів. Цебрій пригрозив, що в місті готові вдаватися до радикальних заходів, але діятимуть у межах чинного законодавства. Цебрій нагадав, як перекривали блок-постами в’їзди на територію Умані. Мер додав, що рішення про закриття в’їздів у місто може ухвалити міська надзвичайна комісія.

Я хочу почути, як ви поставитеся, якщо на період Рош ха-Шана ми вдамося до таких запобіжних заходів, — звернувся він до мешканців міста.

Міський голова додав, що 17 серпня планує відбути до Києва, де домагатиметься зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Цебрій хоче пояснити главі держави небезпеку від приїзду хасидів цього року.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ в липні заявляли, що вважають неможливим прибуття десятків тисяч паломників в Умань в умовах карантину.