Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: ye.ua

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Паломничество хасидов в Умань в этом году будут блокировать власти города. В случае массового приезда паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана — иудейского Нового года — въезды в город будут блокировать.

Сейчас в мэрии надеются, что решение о запрете традиционных празднований Рош ха-Шана примут на общегосударственном уровне. Об этом 17 августа заявил городской голова Умани Александр Цебрий в видеообращении, которое опубликовано на собственной странице в Facebook.

По его словам, власти подобного решения не принимали, а Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС считает возможным приезд в сентябре тысяч хасидов. Цебрий пригрозил, что в городе готовы прибегать к радикальным мерам, но будут действовать в рамках действующего законодательства. Цебрий напомнил, как перекрывали блок-постами въезды на территорию Умани. Мэр добавил, что решение о закрытии въездов в город может принять городская чрезвычайная комиссия.

Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош ха-Шана мы прибегнем к таким мерам предосторожности, — обратился он к жителям города.

Городской голова добавил, что 17 августа планирует отбыть в Киев, где будет добиваться встречи с президентом Владимиром Зеленским. Цебрий хочет объяснить главе государства опасность от приезда хасидов в этом году.

Напомним, в Министерстве иностранных дел в июле заявляли, что считают невозможным прибытие десятков тысяч паломников в Умань в условиях карантина.