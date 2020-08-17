Александр Лукашенко. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n142580-poka-vy-menya-ne-ubete-drugih-vyborov-ne-budet-lukashenko-oskandalilsya-novym-zayavleniem.html

Ракурс

Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время выступления перед рабочими на Минском заводе колесных тягачей заявил, что не собирается проводить новые выборы президента. Он сказал, что президентские выборы в Беларуси уже проведены, а других выборов не будет, пока его не убьют.

Также Лукашенко призвал осуществлять перераспределение власти путем конституционных изменений, а не с помощью уличных акции протеста, сообщает «Радіо Свобода».

Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов — ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все, — заявил Лукашенко.

Рабочие завода встретили Лукашенко возгласами «Уходи!» Президент Беларуси явно не рассчитывал на столь «радушный» прием. Под возгласы «Уходи!» Лукашенко и покинул сцену.

В цехах завода президент Беларуси общался лишь с избранными, которые поддерживают его политику. Во время беседы Лукашенко сказал, что белорусские заводы продолжают работать, несмотря на забастовки в стране. Также он заявил, что на предприятиях слишком много «лишних» работников, которых не «выбрасывали на улицу». Тех, кто не хочет работать, никто заставлять не будет, а просто уволят с предприятий.

Как ранее писал «Ракурс», в МИД Великобритании заявили, что в Беларуси состоялись «фальшивые президентские выборы», и призвали ОБСЕ как можно быстрее расследовать серьезные нарушения.