Выборы в Беларуси — реакция Европы. Фото: КП в Украине

https://racurs.ua/n142577-lukashenko-diktator-a-vybory-falshivye-reakciya-evropy-na-protesty-v-belarusi.html

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Протесты в Беларуси продолжаются более недели. Граждане этой страны вышли на улицы после того, как стало известно о победе Александра Лукашенко на выборах президента. Протестующие считают, что результаты голосований сфальсифицированы.

Такого же мнения придерживаются многие европейские лидеры. В частности, Великобритания заявила, что не признает результаты выборов. Об этом говорится в заявлении главы Министерства иностранных дел (МИД) Британии Доминика Рааба.

В МИД Британии отметили, что в Беларуси состоялись «фальшивые президентские выборы», и призвали ОБСЕ как можно быстрее расследовать серьезные нарушения. Рааб также отметил, что Великобритания будет работать с международными партнерами для того, чтобы наказать виновных в репрессиях против митингующих и привлечь власти Беларуси к ответственности.

Тем временем министр финансов Германии Олаф Шольц назвал Александра Лукашенко диктатором, потерявшим поддержку своего народа. Он также обратился к Москве и предостерег ее от вмешательства с целью удержать Лукашенко у власти.

В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту Беларуси и призвал его к диалогу с протестующими. Он также призвал армию страны не применять силу в отношении своих сограждан.

Высказался о президентских выборах и протестах в Беларуси и Эммануэль Макрон, глава Франции. На своей странице в Twitter он призвал Европейский Союз поддержать белорусских митингующих.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что официальные результаты выборов «не вызывают доверия в белорусском обществе».