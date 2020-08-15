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Ракурс
МИД Украины. Фото: УНН

На результаты выборов в Беларуси отреагировали в МИД

15 авг 2020, 22:10
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Выборы в Беларуси прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве считают, что официальные результаты выборов не вызывают доверия в белорусском обществе.

Дипломаты добавили, что полностью разделяют мнение Европейского союза насчет событий в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Заявление МИД о выборах. Скриншот: Ракурс

Кроме того, в МИД выразили озабоченность насилием и жестокостью со стороны силовиков по отношению к протестующим, журналистам и иностранным гражданам.


МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12 августа в Минске белорусские силовики задержали украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Сейчас украинские граждане пересекли границу и возвращаются домой.

Источник: Ракурс


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