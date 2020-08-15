На результаты выборов в Беларуси отреагировали в МИД

МИД Украины. Фото: УНН

https://racurs.ua/n142530-na-rezultaty-vyborov-v-belarusi-otreagirovali-v-mid.html

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Выборы в Беларуси прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве считают, что официальные результаты выборов не вызывают доверия в белорусском обществе.

Дипломаты добавили, что полностью разделяют мнение Европейского союза насчет событий в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.







Кроме того, в МИД выразили озабоченность насилием и жестокостью со стороны силовиков по отношению к протестующим, журналистам и иностранным гражданам.

МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что 12 августа в Минске белорусские силовики задержали украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Сейчас украинские граждане пересекли границу и возвращаются домой.