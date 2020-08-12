На задержание украинцев в Беларуси отреагировали в МИД. Фото: ATR

https://racurs.ua/n142410-na-zaderjanie-ukraincev-v-belarusi-otreagirovali-v-mid.html

Ракурс

Задержание двух украинских граждан в Минске не осталось незамеченным со стороны Министерства иностранных дел Украины. В настоящее время посольство Украины в Беларуси выясняет, где и в каких условиях содержатся задержанные украинцы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Twitter.

В сообщении указано, что сегодня, 12 августа, около 17.00 в Минске белорусские силовики задержали украинцев Константина Реуцкого и Евгения Васильева. В ведомстве пообещали дополнительно сообщить о задержанных, как только появится новая информация.

Как известно, Реуцкий и Васильев являются волонтерами благотворительной организации «Восток SOS». По предварительным данным, причиной задержания украинцев могла быть видеосъемка задержания силовиками случайного прохожего, которую вел Реуцкий.

Как ранее писал «Ракурс», задержанный в Минске Реуцкий раньше был журналистом Hromadske. После его задержания бывшие коллеги обратились в МИД с просьбой выяснить судьбу украинца.