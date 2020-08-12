На затримання українців у Білорусі відреагували в МЗС

На затримання українців у Білорусі відреагували в МЗСhttps://racurs.ua/ua/n142410-na-zatrymannya-ukrayinciv-u-bilorusi-vidreaguvaly-v-mzs.htmlРакурс
Затримання двох українських громадян у Мінську не залишилося непоміченим із боку Міністерства закордонних справ України. Наразі посольство України в Білорусі з’ясовує, де та в яких умовах утримуються затримані українці.
Про це повідомляє прес-служба МЗС у Twitter.
У повідомленні зазначено, що сьогодні, 12 серпня, близько 17.00 у Мінську білоруські силовики затримали українців Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва. У відомстві пообіцяли додатково повідомити про затриманих, як тільки з’явиться нова інформація.
Як відомо, Реуцький і Васильєв є волонтерами благодійної організації «Восток SOS». За попередніми даними, причиною затримання українців могла бути відеозйомка затримання силовиками випадкового перехожого, яку вів Реуцький.
Як раніше писав «Ракурс», затриманий у Мінську Реуцький раніше був журналістом Hromadske. Після його затримання колишні колеги звернулися до МЗС із проханням з’ясувати долю українця.