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Ракурс
На затримання українців у Білорусі відреагували в МЗС. Фото: ATR

На затримання українців у Білорусі відреагували в МЗС

12 сер 2020, 22:20
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Затримання двох українських громадян у Мінську не залишилося непоміченим із боку Міністерства закордонних справ України. Наразі посольство України в Білорусі з’ясовує, де та в яких умовах утримуються затримані українці.

Про це повідомляє прес-служба МЗС у Twitter.

У повідомленні зазначено, що сьогодні, 12 серпня, близько 17.00 у Мінську білоруські силовики затримали українців Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва. У відомстві пообіцяли додатково повідомити про затриманих, як тільки з’явиться нова інформація.


Як відомо, Реуцький і Васильєв є волонтерами благодійної організації «Восток SOS». За попередніми даними, причиною затримання українців могла бути відеозйомка затримання силовиками випадкового перехожого, яку вів Реуцький.

Як раніше писав «Ракурс», затриманий у Мінську Реуцький раніше був журналістом Hromadske. Після його затримання колишні колеги звернулися до МЗС із проханням з’ясувати долю українця.

Джерело: Ракурс


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