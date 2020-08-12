Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Насилля у Білорусі Київ засуджує, але оцінювати ще зарано, фото — tut.by

Насилля у Білорусі Київ засуджує, але оцінювати вибори ще зарано — МЗС

12 сер 2020, 15:26
999

Протести у Білорусі не можуть каратися надмірним насильством. Таку позицію офіційного Києва висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Україна поки не готова оцінити вибори в Білорусі, але «засуджує насильство і закликає до діалогу», повідомив Кулеба в ефірі радіо «Новое время».

МЗС засуджує насильство на протестах у Білорусі і закликає владу звільнити затриманих та розпочати діалог з суспільством.

Кулеба повідомив, що для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя. Українська влада, за його словами, знає, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння і ослаблює країну.

Цим завжди користуються зовнішні гравці, а Росія зацікавлена в ослабленій Білорусі, — заявив Кулеба і побажав сусідам вийти на шлях діалогу та знайти «громадський баланс».

Міністр відмовився оцінити результати виборів у Білорусі і повідомив, що у відомстві «уважно відстежують ситуацію».


Нагадаємо, що 10 серпня країни «Люблінського трикутника» — Україна, Польща та Литва — виступили зі спільною заявою щодо масових акцій протестів у Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих.

Президент України Володимир Зеленський закликав до терпимості та відмови від вуличного насильства. В Раді зареєстрували проект постанови, у якій пропонується не визнавати результати виборів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿