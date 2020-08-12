Насилля у Білорусі Київ засуджує, але оцінювати ще зарано, фото — tut.by

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Протести у Білорусі не можуть каратися надмірним насильством. Таку позицію офіційного Києва висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Україна поки не готова оцінити вибори в Білорусі, але «засуджує насильство і закликає до діалогу», повідомив Кулеба в ефірі радіо «Новое время».

МЗС засуджує насильство на протестах у Білорусі і закликає владу звільнити затриманих та розпочати діалог з суспільством.

Кулеба повідомив, що для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя. Українська влада, за його словами, знає, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння і ослаблює країну.

Цим завжди користуються зовнішні гравці, а Росія зацікавлена в ослабленій Білорусі, — заявив Кулеба і побажав сусідам вийти на шлях діалогу та знайти «громадський баланс».

Міністр відмовився оцінити результати виборів у Білорусі і повідомив, що у відомстві «уважно відстежують ситуацію».

Нагадаємо, що 10 серпня країни «Люблінського трикутника» — Україна, Польща та Литва — виступили зі спільною заявою щодо масових акцій протестів у Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих.

Президент України Володимир Зеленський закликав до терпимості та відмови від вуличного насильства. В Раді зареєстрували проект постанови, у якій пропонується не визнавати результати виборів.