Зеленський сумнівається у перемозі Лукашенка, фото — ОП

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На вибори в Білорусі відреагував президент Володимир Зеленський.

Глава держави у своїй заяві нагадав, що «далеко не всі згодні з оголошеними попередніми результатами виборів».

Будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Сумніви ж у таких масштабах — це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, — написав Зеленський у Фейсбук.

Він закликав колегу, Олександра Лукашенка, відмовитися від вуличного насильства і поводитися толерантно. Зеленський заявив, що тільки демократичний підхід дозволить Мінську знайти вихід із кризи. У зв’язку з цим Україна зацікавлена в тому, щоб в Білорусі були стабільні суспільні відносини.

Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу, — заявив український президент.

У спільній заяві президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Ґітанас Науседа закликали білоруську владу відмовитися від насильства та «поважати основні свободи та права людини, громадянські права, включаючи права національних меншин та право на свободу вираження поглядів».

У Варшаві та Вільнюсі переконані, що офіційний Мінськ має «повністю визнати та дотримуватись демократичних стандартів».

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Явка склала понад 84%. Утім, незалежні спостерігачі повідомили про масові порушення на дільницях. За даними державного екзит-полу, на виборах переміг Лукашенко. За даними альтернативного екзит-полу, за кордоном перемагає Світлана Тихановська.

Люди в різних містах країни вийшли на протести. Відбулися сутички з правоохоронцями, десятки затриманих. Силовики використали світлошумові гранати й сльозогінний газ. Автозак наїхав на людину з натовпу протестувальників у Мінську. На масові заворушення і нічний розгін протестувальників у Мінську жодної реакції від Лукашенка не було.