Зеленский сомневается в победе Лукашенко, фото — ОП

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Ракурс

На выборы в Беларуси отреагировал президент Владимир Зеленский.

Глава государства в своем заявлении напомнил, что «далеко не все согласны с объявленными предварительными результатами выборов».

Любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, — написал Зеленский в Фейсбук.

Он призвал коллегу, Александра Лукашенко, отказаться от уличного насилия и вести себя толерантно. Зеленский заявил, что только демократический подход позволит Минску найти выход из кризиса. В связи с этим Украина заинтересована в том, чтобы в Беларуси были стабильные общественные отношения.

Призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, но диалогу, — заявил украинский президент.

В совместном заявлении президенты Польши и Литвы Дуда и Ґитанас Науседа призвали белорусские власти отказаться от насилия и «уважать основные свободы и права человека, гражданские права, включая права национальных меньшинств и право на свободу выражения взглядов».

В Варшаве и Вильнюсе убеждены, что официальной Минск должен «полностью признать и соблюдать демократические стандарты».

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила более 84%. Впрочем, независимые наблюдатели сообщили о массовых нарушениях на участках. По данным государственного экзит-пола, на выборах победил Лукашенко. По данным альтернативного экзит-пола, за рубежом побеждает Светлана Тихановская.

Люди в разных городах страны вышли на протесты. Произошли столкновения с правоохранителями, десятки задержанных. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Автозак наехал на человека из толпы протестующих в Минске. На массовые беспорядки и ночной разгон протестующих в Минске реакции от Лукашенко пока не последовало.