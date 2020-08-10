Погиб участник акции протеста в Минске — правозащитники

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Протесты в Минске, которые проходили вечером и ночью с 9 на 10 августа после объявления предварительных результатов выборов президента Беларуси, привели к гибели одного протестующего.

Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения со спецтехникой в центре Минска. Об этом сообщают правозащитники центра «Вясна» в Телеграм.

Десятки жертв акции находятся в больницах Минска. Два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Пострадавшие также находятся в больнице скорой помощи и шести больницах Минска, — говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о пострадавшем в результате столкновения с автозаком. Видео столкновения ранее обнародовали СМИ Беларуси.

Как сообщили правозащитники «Вясны», медики скорой помощи не смогли спасти участника акции «Жыве Беларусь». Правозащитники возлагают ответственность за трагические события прошлой ночи на МВД и Совет безопасности Беларуси.

По состоянию на 10.00 понедельника «Вясна» сообщает о минимум 213 задержанных в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. За главный пост в стране боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. В белорусском ЦИК заявили, что явка на выборах в итоге составит не менее 80%, а значит выборы состоялись. По предварительным данным, 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ночью в Минске начались столкновения протестующих с силовиками и массовые задержания.