Коронавирус уложил в кровать еще тысячу украинцев — новая статистика COVID-19

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностировали еще у более чем тысячи человек. Коронавирусное заболевание за прошедшие сутки подтвердили у 1 тыс. 8 человек. 387 пациентов выздоровели, а 25 — умерли.

Статистика коронавируса продолжает тревожить, поскольку уже больше недели в стране обнаруживают за сутки более 1 тыс. больных. Всего за все время эпидемии лабораторно подтверждены уже 80 тыс. 949 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные специального ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Всего в мире за сутки прибавилось 142,2 тыс. больных (всего с начала пандемии заболели 19,86 млн человек), умерли 3,1 тыс. (всего — 731,3 тыс.). Общее число заболевших уменьшилось за сутки на 6,5 тыс. Сейчас борются с коронавирусом в мире 7 млн ​​человек.

Напомним, что 7 августа в Украине зафиксировали новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили у 1 тыс. 489 лиц, 27 инфицированных умерли.