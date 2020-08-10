Коронавірус вклав у ліжко ще тисячу українців — нова статистика COVID-19

https://racurs.ua/ua/n142258-koronavirus-vklav-u-lijko-sche-tysyachu-ukrayinciv-nova-statystyka-covid-19-karta.html

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Коронавірус в Україні підкосив ще понад тисячу осіб. Коронавірусне захворювання за минулу добу підтвердили у 1 тис. 8 людей. 387 пацієнтів одужали, а 25 — померли.

Статистика коронавірусу продовжує тривожити, оскільки вже більше тижня в країні виявляють за добу понад 1 тис. хворих. Загалом за весь час епідемії лабораторно підтверджено вже 80 тис. 949 випадків COVID-19. Про це свідчать дані спеціального ресурсу РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Всього у світі за добу додалося 142,2 тис. хворих (загалом з початку пандемії захворіли 19,86 млн осіб), померло 3,1 тис. (всього — 731,3 тис.). Загальна кількість хворих зменшилася за добу на 6,5 тис. Нині борються із коронавірусом у світі 7 млн людей.

Нагадаємо, що 7 серпня в Україні зафіксували новий сумний рекорд із захворюваності на коронавірус. За добу COVID-19 виявили у 1 тис. 489 осіб, 27 інфікованих померли.