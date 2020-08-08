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Коронавірус в Україні інфікував майже 1,5 тис. осіб — нові дані МОЗ / Фото: УНН

Коронавірус в Україні інфікував майже 1,5 тис. осіб — нові дані МОЗ

8 сер 2020, 09:17
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 7 серпня, виявили ще у 1 тис. 489 пацієнтів. Інфекція COVID-19 забрала життя 27 осіб, 600 українців одужали.

Загалом в Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 79 тис. 750 випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляє система моніторингу поширення пандемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксовано у:

  • Києві — 200;

  • Одеській області — 165;

  • Львівській області — 154;

  • Харківській області — 134;

  • Івано-Франківській області — 126.

Найбільше летальних випадків минулої доби сталося на Львівщині (п'ять осіб померло).

Коронавірус в Україні / Фото: РНБО

Коронавірусна інфекція з початку спалаху в Україні забрала життя 1879 осіб. Загалом одужали від хвороби понад 43 тис. осіб.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 278 тис. нових інфікувань COVID-19 у світі за добу.


6 серпня в Україні коронавірус підтвердили у 1 тис. 453 осіб.

Коронавірус в Україні - кількість нових випадків з початку літа

Джерело: Ракурс


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