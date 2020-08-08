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Судно з російською селітрою затонуло у порту Бейрута два роки тому — вибух у Бейруті

Судно з російською селітрою затонуло у порту Бейрута два роки тому (ФОТО)

8 сер 2020, 08:59
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Вибух у Бейруті, за попередніми даними стався внаслідок неправильного зберігання 2750 т аміачної селітри з судна російського бізнесмена Ігора Гречушкіна. У 2014 році судно Rhosus («Росус») під прапором Молдови через технічні несправності зайшло в порт Бейрута, де влада Лівану заборонила йому виходити у море.

Журналісти The New York Times знайшли супутникові фотографії та дані про переміщення судна. За їхньою інформацією, у листопаді 2013 року «Росус» вийшов з Батумі з селітрою для Мозамбіку. На мішках з нітратом амонію було маркування грузинської компанії Rustavi Azot LLC.

Судно зробило позаплановий захід у Бейрут, де його затримали, а вантаж з Rhosus перемістили на склад. The New York Times опублікувало супутниковий знімок, який підтверджує відсутність вантажу на судні у 2015 році. Ще за три роки, ймовірно, у лютому 2018 року, судно почало тонути. Воно повністю пішло під воду протягом декількох днів.

«Росус» був пришвартований, а потім затонув у північній частині порту Бейрута. Селітра зберігалася на складі приблизно за 450 м від того місця, де затонуло судно.

Судно "Росус" у порту без вантажу / The New York Times

Маркування селітри грузинської компанії Rustavi Azot LLC / The New York Times

"Росус" пішов під воду


Місце, де "Росус" затонув, та епідентр вибуху

Нагадаємо, вибух у Бейруті пролунав у місцевому порту після 18.00 у вівторок, 4 серпня, та забрав життя понад сотні осіб, ще понад 5 тис. дістали поранень. Сила вибуху у Бейруті відповідала магнітуді землетрусу 3,5. Влада Лівану оголосила столицю країни зоною лиха.


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