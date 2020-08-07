Антиурядові протести захлиснули Бейрут. Фото: Телеграф

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Ракурс

Антиурядові протести захлиснули вулиці Бейрута. Масові мітинги в столиці Лівану почалися після потужного вибуху в порту, який забрав життя 149 осіб.

Під час мітингів біля будівлі парламенту Лівану відбулися зіткнення протестуючих із поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, пише ВВС.

Декілька людей отримали поранення. Серед протестуючих дуже багато радикалів, які розпалюють вогонь і кидають у правоохоронців каміння.

Протестуючі звинувачують уряд у недбалості, яка призвела до вибуху в порту, та вимагають його відставки.

Як раніше писав «Ракурс», увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунав потужний вибух. Ймовірно, вибухнули 2,7 т нітрату амонію, які протягом шістьох років зберігалися у порту без дотримання будь-яких запобіжних заходів.