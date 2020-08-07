Причину сплеску COVID-19 в Києві назвали експерти. Фото:

https://racurs.ua/ua/n142169-prychynu-splesku-covid-19-v-kyievi-nazvaly-eksperty.html

Ракурс

Сплеск коронавірусу в Києві пов’язан зі зростанням рівня діагностики захворювання.

Ще більше випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 пов’язане зі збільшенням проведення тестування. Показник госпіталізації в столиці стабільний з травня місяця і досягає 20−25 за добу, а показник завантаження ліжок досягає 42%. Про це 7 серпня повідомив керівник управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Києва Олег Рубан в коментарі «РБК-Україна».

За його словами, Київ завжди лідируватиме в Україні з кількості заражень коронавірусом.

Дійсно, 2,9 млн населення, яке офіційно живе в Києві. Дійсно, велика кількість організованих колективів, велика міграція населення призводить до того, що дана інфекція передається максимально швидко, — зазначив він.



Водночас у Держпродспоживслужбі пояснили, що Київ може залишитися у зеленій зоні, бо в столиці реєструються поодинокі випадки захворювання, не пов’язані зі спалахом. З травня фіксується стабільний показник госпіталізації хворих.

Нагадаємо, в Україні впродовж останніх кількох днів фіксуються рекорди коронавірусу. За останню добу, 6 серпня, COVID-19 підхопили 1 тис. 453 особи, померли 33 людини — це два рекорди.