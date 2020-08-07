Коронавірус в Україні. Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n142161-novi-koronavirusni-rekordy-v-ukrayini-za-dobu-1-tys-453-hvoryh-ta-33-pomerlyh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. 7 серпня в Україні зареєстровано одразу два таких рекорди.

За останню добу, 6 серпня, COVID-19 підхопили 1 тис. 453 особи. Це — новий рекорд зараженості з початку епідемії. Окрім того, вчора від хвороби померли 33 людини — це теж сумний рекорд. Коронавірус за добу подолали 532 особи. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

А з початку епідемії в Україні заразилися 78 тис. 261 особа, подолали коронавірус 43 тис. 55 осіб, а померли 1 тис. 852 пацієнти. Наразі хворіють 33 тис. 354 особи.

За останню добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували в регіонах:

Київ (186 нових інфікованих);

Львівська область (152 хворих);

Одеська область (156 заражених);

Харківська область (146 нових випадків);

Івано-Франківська область (131 ініфікований);

Рівненська область (100 хворих).

Нагадаємо, 5 серпня теж фіксували зафіксовано рекордне значення летальних випадків — за добу померла від хвороби 31 особа. Позавчора коронавірусом заразилися 1 тис. 318 громадян.