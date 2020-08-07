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Ракурс
Коронавірус в Україні. Слуга народу

Нові коронавірусні рекорди в Україні — за добу 1 тис. 453 хворих та 33 померлих (ІНФОГРАФІКА)

7 сер 2020, 09:28
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Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. 7 серпня в Україні зареєстровано одразу два таких рекорди.

За останню добу, 6 серпня, COVID-19 підхопили 1 тис. 453 особи. Це — новий рекорд зараженості з початку епідемії. Окрім того, вчора від хвороби померли 33 людини — це теж сумний рекорд. Коронавірус за добу подолали 532 особи. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

А з початку епідемії в Україні заразилися 78 тис. 261 особа, подолали коронавірус 43 тис. 55 осіб, а померли 1 тис. 852 пацієнти. Наразі хворіють 33 тис. 354 особи.

За останню добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували в регіонах:

  • Київ (186 нових інфікованих);
  • Львівська область (152 хворих);
  • Одеська область (156 заражених);
  • Харківська область (146 нових випадків);
  • Івано-Франківська область (131 ініфікований);
  • Рівненська область (100 хворих).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, 5 серпня теж фіксували зафіксовано рекордне значення летальних випадків — за добу померла від хвороби 31 особа. Позавчора коронавірусом заразилися 1 тис. 318 громадян.

Джерело: Ракурс


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