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Ракурс
Коронавирус в Украине. Слуга народа

Новые коронавирусные рекорды в Украине — за сутки 1 тыс. 453 больных и 33 умерших (ИНФОГРАФИКА)

7 авг 2020, 09:28
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Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. За последние сутки зафиксировано два таких рекорда.

За 6 августа COVID-19 подхватили 1 тыс. 453 человека. Это — новый рекорд зараженности с начала эпидемии. Кроме того, вчера от болезни умерли 33 человека — это тоже печальный рекорд. Коронавирус за сутки преодолели 532 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

А с начала эпидемии в Украине заразился 78 тыс. 261 человек, преодолели коронавирус 43 тыс. 55 человек, а умерли 1 тыс. 852 пациента. Сейчас болеют 33 тыс. 354 человека.

За последние сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в регионах:

  • Киев (186 новых инфицированных);
  • Львовская область (152 больных);
  • Одесская область (156 зараженных);
  • Харьковская область (146 новых случаев);
  • Ивано-Франковская область (131 инфицированный);
  • Ровенская область (100 больных).

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, 5 августа тоже фиксировали зафиксировано рекордное значение летальных случаев за сутки умерла от болезни 31 лицо. Позавчера коронавирусом заразились 1 тыс. 318 граждан.

Источник: Ракурс


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