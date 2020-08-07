Новые коронавирусные рекорды в Украине — за сутки 1 тыс. 453 больных и 33 умерших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n142161-novye-koronavirusnye-rekordy-v-ukraine-za-sutki-1-tys-453-bolnyh-i-33-umershih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. За последние сутки зафиксировано два таких рекорда.
За 6 августа COVID-19 подхватили 1 тыс. 453 человека. Это — новый рекорд зараженности с начала эпидемии. Кроме того, вчера от болезни умерли 33 человека — это тоже печальный рекорд. Коронавирус за сутки преодолели 532 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
А с начала эпидемии в Украине заразился 78 тыс. 261 человек, преодолели коронавирус 43 тыс. 55 человек, а умерли 1 тыс. 852 пациента. Сейчас болеют 33 тыс. 354 человека.
За последние сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в регионах:
- Киев (186 новых инфицированных);
- Львовская область (152 больных);
- Одесская область (156 зараженных);
- Харьковская область (146 новых случаев);
- Ивано-Франковская область (131 инфицированный);
- Ровенская область (100 больных).
Напомним, 5 августа тоже фиксировали зафиксировано рекордное значение летальных случаев за сутки умерла от болезни 31 лицо. Позавчера коронавирусом заразились 1 тыс. 318 граждан.