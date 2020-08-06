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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Shutterstock

Очередной коронавирусный рекорд в Украине — за сутки 1 тыс. 318 новых случаев (ИНФОГРАФИКА)

6 авг 2020, 09:23
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки было зафиксировано рекордное значение летальных исходов.

По состоянию на 6 августа коронавирусом заразились 1 тыс. 318 граждан. Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 тыс. 880 человек. Преодолели коронавирус за минувшие сутки 997 человек, а всего выздоровели 41 тыс. 527 человека. Сейчас продолжают болеть 33 тыс. 462 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Динамика роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика: СНБО

За сутки умер от болезни 31 человек. Общее число жертв составляет 1 тыс. 819 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии было 131 тыс. 177.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика: СНБО

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких областях:


  • Львовская область (197 новых больных);
  • город Киев (180 человек);
  • Ровенская область (96 человек);
  • Черновицкая область (85 человек).


Меньше всего случаев заболеваний COVID-19 6 августа зафиксировали в Херсонской области — шесть заболевших. В Луганской области не обнаружили ни одного больного коронавирусом за сутки.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавирусной болезни COVID-19 привела к закрытию в Херсоне на карантин городской клинической больницы имени Лучанского. Коронавирус обнаружили у шести медработников и трех пациентов реанимационного отделения этой больницы.

Источник: Ракурс


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