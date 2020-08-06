Коронавирус в Украине. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки было зафиксировано рекордное значение летальных исходов.

По состоянию на 6 августа коронавирусом заразились 1 тыс. 318 граждан. Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 тыс. 880 человек. Преодолели коронавирус за минувшие сутки 997 человек, а всего выздоровели 41 тыс. 527 человека. Сейчас продолжают болеть 33 тыс. 462 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.





За сутки умер от болезни 31 человек. Общее число жертв составляет 1 тыс. 819 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии было 131 тыс. 177.





Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких областях:

Львовская область (197 новых больных);

город Киев (180 человек);

Ровенская область (96 человек);

Черновицкая область (85 человек).



Меньше всего случаев заболеваний COVID-19 6 августа зафиксировали в Херсонской области — шесть заболевших. В Луганской области не обнаружили ни одного больного коронавирусом за сутки.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавирусной болезни COVID-19 привела к закрытию в Херсоне на карантин городской клинической больницы имени Лучанского. Коронавирус обнаружили у шести медработников и трех пациентов реанимационного отделения этой больницы.