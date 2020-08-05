Коронавирус угрожает и эмбрионам, фото: Pc-Polzovatel.ru

https://racurs.ua/n142106-chelovecheskie-embriony-mogut-byt-uyazvimymi-k-koronavirusu-uchenye.html

Ракурс

Коронавирусн SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVD-19, вероятно, может поражать и человеческие ембрионы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной группой ученых, сообщает издание MedicalXpress.

Оказалось, что у эмбрионов уже на второй неделе беременности активны гены, которые образуют белок, с помощью которого вирус проникает в человеческие клетки. Это может означать, что эмбрионы также уязвимы к COVID-19. То есть, если мать заболеет, это может повлиять на шансы на успешную беременность, отмечают ученые.

Исследователи отмечают, что эти гены активируются на очень важном этапе беременности, когда эмбрион присоединяется к матке и начинает расти.

COVID-19 может повлиять на способность эмбриона должным образом прикрепиться к матке или может иметь последствия для будущего здоровья плода, — подчеркивают исследователи.

Впрочем, действительно ли клетки эмбриона могут инфицироваться коронавирусом в случае болезни матери, ученым еще предстоит установить. В частности, нужно проверить, размещены ли уже эти белки в соответствующих местах на поверхностях клеток эмбрионов.

В любом случае, полученные уже результаты показывают важность того, чтобы женщины, которые планируют беременность, пытались снизить риск заражения коронавирусом, отмечают исследователи.

Напомним, в ООН недавно заявили, что миру грозит образовательная катастрофа из-за закрытия школ в результате пандемии коронавируса.