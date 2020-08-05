Коронавірус загрожує і ембріонам, фото: Pc-Polzovatel.ru

https://racurs.ua/ua/n142106-ludski-embriony-mojut-buty-vrazlyvymy-do-koronavirusu-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVD-19, ймовірно, може вражати й людські ембріони.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною групою вчених, повідомляє видання MedicalXpress.

Виявилося, що в ембріонів вже на другому тижні вагітності активні гени, котрі утворюють білок, за допомогою якого вірус проникає до людських клітин. Це може означати, що ембріони є також вразливими до COVID-19. Тобто, якщо мати захворіє, це може вплинути на шанси на успішну вагітність, зазначають учені.

Дослідники наголошують, що ці гени активуються на дуже важливому етапі вагітності, коли ембріон приєднується до матки і починає рости.

COVID-19 може вплинути на здатність ембріона належним чином прикріпитися до матки або може мати наслідки для майбутнього здоров’я плода, — наголошують дослідники.

Втім, чи дійсно клітини ембріона можуть інфікуватися коронавірусом в разі хвороби матері, ученим ще слід встановити. Зокрема, потрібно перевірити, чи ці білки вже розміщені у відповідних місцях на поверхнях клітин ембріонів.

У будь-якому разі, отримані вже результати показують важливість того, щоб жінки, які планують вагітність, намагалися знизити ризик зараження коронавірусом, наголошують дослідники.

Нагадаємо, в ООН нещодавно заявили, що світу загрожує освітня катастрофа через закриття шкіл внаслідок пандемії коронавірусу.