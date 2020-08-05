Скільки Microsoft може віддати за TikTok, розповіли американські ЗМІ

Microsoft може купити популярну соцмережу TikTok, фото: «Главком»

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Популярну соцмережу TikTok, створену в Китаї, американська корпорація Microsoft може придбати за суму від 10 до 30 млрд дол. США.

Відповідні переговори продовжуються, їх планують завершити за найближчі три тижні, щоб гарантовано вкластися у граничний строк 15 вересня, визначений президентом США Дональдом Трапмом. Про це з посиланням на власні дані заявив журналіст та фінансовий аналітик телеканалу CNBC Девід Фабер.

Фабер зазначає, що до цього процесу «серйозно залучений» міністр фінансів США Стівен Мнучін.

За словами журналіста, на випадок успішного завершення переговорів про купівлю TikTok у Microsoft вже є домовленість з урядом США щодо переведення програмного коду цієї соцмережі, який може містити до 15 млн рядків, з Китаю до США протягом одного року.

Трамп раніше заявляв, що заборонить TikTok на території США, якщо до 15 вересня цю соцмережу не продадуть американській компанії.

Microsoft — одна з небагатьох американських компаній, яка має необхідну для придбання TikTok суму коштів та може забезпечити інфраструктуру, необхідну для функціювання цієї базованої на публікації відеороликів соцмережі.

Нагадаємо, у липні адміністрація Трампа звинуватила TikTok в зборі даних про американців і надсилання їх китайському уряду. У TikTok ці звинувачення неодноразово спростовували.