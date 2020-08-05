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Ракурс
Microsoft может купить популярную соцсеть TikTok, фото: «Главком»

Сколько Microsoft может отдать за TikTok, рассказали американские СМИ

5 авг 2020, 21:58
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Популярную соцсеть TikTok, созданную в Китае, американская корпорация Microsoft может приобрести за сумму от 10 до 30 млрд долл. США.

Соответствующие переговоры продолжаются, их планируют завершить в ближайшие три недели, чтобы гарантированно уложиться в предельный срок 15 сентября, определенный президентом США Дональдом Трапмом. Об этом со ссылкой на собственные данные заявил журналист и финансовый аналитик телеканала CNBC Дэвид Фабер.

Фабер отмечает, что в этот процес «серьезно вовлечен» министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам журналиста, в случае успешного завершения переговоров о покупке TikTok у Microsoft уже есть договоренность с правительством США по переводу программного кода этой соцсети, который может содержать до 15 млн строк, из Китая в США в течение одного года.

Трамп ранее заявлял, что запретит TikTok на территории США, если до 15 сентября эту соцсеть не продадут американской компании.


Microsoft — одна из немногих американских компаний, которая имеет необходимую для приобретения TikTok сумму средств и может обеспечить инфраструктуру, необходимую для функционирования этой основанной на публикации видеороликов соцсети.

Напомним, в июле администрация Трампа обвинила TikTok в сборе данных об американцах и отправке их китайскому правительству. В TikTok эти обвинения неоднократно опровергали.


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