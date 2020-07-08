Приложение TikTok. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/n140845-zapret-tiktok-v-ssha-ispugalis-shpionaja.html

Ракурс

Запретить TikTok в США могут из-за опасений шпионажа за американскими гражданами со стороны Китая, откуда появился сервис. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские соцсети и приложения собирают информацию о пользователях.

Он подчеркнул, что не исключает возможности запрета TikTok на законодательном уровне. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

В свою очередь президент США Дональд Трамп утверждает, что запрет TikTok — это месть за коронавирус.

Это большой бизнес. Посмотрите, что произошло с Китаем с этим вирусом, что они сделали со страной и всем миром, позор, — заявил Трамп.

Американские политики уже несколько раз пытались ограничить использование приложения TikTok и китайских социальных сетей. Основным аргументом законодателей против этих приложений была обеспокоенность китайскими законами, согласно которым компании должны делиться данными с разведкой Китайской народной республики (КНР).

В свою очередь автор законопроекта о запрете TikTok на правительственных смартфонах Рик Скотт заявил, что рад поддержке государственного секретаря в этом вопросе. По его мнению, не стоит недооценивать риски шпионажа со стороны Китая.

TikTok — это приложение, которое используется для создания и просмотра коротких видео. Бренд принадлежит компании ByteDance, которая базируется в Китае. Основной аудиторией приложения являются подростки и молодежь.

Недавно TikTok был запрещен в Индии вместе с 58 другими китайскими приложениями. Блокировку связывают с усилением контроля Китая над Гонконгом.

Напомним, ранее мы сообщали, что США ввели санкции против Китая за влияние КНР на Гонконг. Госсекретарь США заявил, что «Гонконг больше не является автономией».