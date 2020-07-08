Додаток TikTok. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n140845-zaborona-tiktok-u-ssha-zlyakalysya-shpygunstva.html

Ракурс

Заборонити TikTok у США можуть через побоювання шпигунства за американськими громадянами з боку Китаю, звідки походить сервіс. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що китайські соцмережі та додатки збирають інформацію про користувачів.

Він наголосив, що не виключає можливості заборони TikTok на законодавчому рівні. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

В свою чергу президент США Дональд Трамп стверджує, що заборона TikTok — це помста за коронавірус, пише Lenta.ru.

Це великий бізнес. Подивіться, що сталося з Китаєм із цим вірусом, що вони зробили з країною і всім світом, ганьба, — заявив Трамп.

Американські політики вже декілька разів намагалися обмежити використання додатку TikTok та китайських соціальних мереж. Основним аргументом законодавців проти цих додатків була стурбованість китайськими законами, згідно з якими компанії повинні ділитися даними з розвідкою Китайської народної республіки (КНР).

У свою чергу автор законопроекту про заборону TikTok на урядових смартфонах Рік Скотт заявив, що радий підтримці державного секретаря у цьому питанні. На його думку, не варто недооцінювати ризики шпіонажу з боку Китаю.

TikTok — це додаток, який використовується для створення та перегляду коротких відео. Бренд належить компанії ByteDance, яка базується в Китаї. Основною аудиторією додатку є підлітки та молодь.

Нещодавно TikTok був заборонений в Індії разом із 58 іншими китайськими додатками. Блокування пов’язують із посиленням контролю Китаю над Гонконгом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США ввели санкції проти Китаю через вплив КНР на Гонконг. Держсекретар США заявив, що «Гонконг більше не є автономією».