Уряд прирівняв час роботи нічних клубів і театрів. Фото: volynnews.com

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Кабінет міністрів України урівняв час роботи нічних клубів та закладів культури. Нічні клуби тепер працюватимуть до 23.00, як й інші заклади культури.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду, ініціатором змін виступив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, час 23.00 обрали за пропозицією Міністерства внутрішніх справ, а Мінкульт не заперечував. Крім того, Міністерство економіки запропонувало виключити з постанови обмеження для суб'єктів громадського харчування, які працюють за адресною доставкою і на самовивіз.

Питання виникло з приводу неузгодженостей щодо багатьох пунктів, які приймалися щодо карантинних обмежень для закладів культури і, наприклад, розважальних клубів нічних. Ми всі бачимо на відео, яким чином вони всі (клуби) працюють вночі — і їм нічого не заважає, — зазначив міністр.



Ткаченко додав, що для закладів культури, у тому числі театрів, існували обмеження — розсадка у шахматному порядку й обмеження роботи до 22.00, хоча вони починають працювати о 7.00 чи 8.00. Тепер заклади культури зможуть працювати до 23.00, але за чітких обмежень і правил.

Нагадаємо, у травні міський голова Києва Віталій Кличко звертався до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. Мер стверджував, що деякі нічні клуби продовжували працювати, незважаючи на те, що міська влада не дозволяла відкривати розважальні заклади.