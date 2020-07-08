Правительство приравняло время работы ночных клубов и театров. Фото: volynnews.com

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Кабинет министров Украины уравнял время работы ночных клубов и учреждений культуры. Теперь ночные клубы будут работать только до 23.00, как и другие заведения культуры.

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании правительства, инициатором изменений выступил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, время 23.00 выбрали по предложению Министерства внутренних дел, а Минкульт не возражал. Кроме того, Министерство экономики предложило исключить из постановления ограничения для субъектов общественного питания, которые работают по адресной доставке и на самовывоз.

Вопрос возник по поводу разногласий относительно многих пунктов, которые принимались в отношении карантинных ограничений для учреждений культуры и развлекательных ночных клубов. Мы все видим на видео, каким образом все они (клубы) работают ночью — и им ничего не мешает, — отметил министр.



Ткаченко добавил, что для учреждений культуры, в том числе театров, существовали ограничения — раскладка в шахматном порядке и ограничение работы до 22.00, хотя они начинают работать в 7.00 или 8.00. Теперь учреждения культуры смогут работать до 23.00, но при четких ограничениях и правилах.

Напомним, в мае мэр Киева Виталий Кличко обращался к полиции с требованием проверить все ночные клубы столицы. Мэр утверждал, что некоторые ночные клубы продолжали работать, несмотря на то, что городские власти не позволяли открывать развлекательные заведения.