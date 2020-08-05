У НАБУ забрають справу щодо Окружного адмінсуду Києва, фото: Bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n142104-plivky-vovka-spravu-schodo-oask-pecherskyy-raysud-zabyraie-u-nabu.html

Ракурс

Справу щодо створення «злочинної організації для захоплення влади», в якій фігурують голова та судді Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), можуть передати від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до іншого правоохоронного органу.

Рішення, яке фактично зобов’язує генпрокурора це зробити, ухвалив 4 серпня Печерський райсуд Києва. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ вважають, що цим рішенням Печерський райсуд вийшов за межі своїх повноважень, оскільки:

розслідувані НАБУ та САП справи підслідні Вищому антикорупційному суду і судовий контроль у цих кримінальних провадженнях здійснюють судді цього суду;

закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу.

У відомстві наголошують, що у справі щодо зловживань в ОАСК двом особам повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу (зловживання впливом), яка підслідна виключно НАБУ.

У НАБУ наголошують, що так звані «плівки Вовка» свідчать про існування зв’язків та домовленостей між головою ОАСК Павлом Вовком та іншими правоохоронними органами.

НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить його рішення у ВАКС, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, в Офісі президента нещодавно вперше відреагували на «плівки Вовка».