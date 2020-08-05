На «плівки Вовка» вперше відреагували у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n142078-na-plivky-vovka-vpershe-vidreaguvaly-u-zelenskogo.html

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На «плівки Вовка», оприлюднені в рамках розслідування НАБУ щодо створення «злочинної організації для захоплення влади», вперше відреагували в Офісі президента Володимира Зеленського. Йдеться про оголошення підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, очільнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку та іншим суддям.

На Банковій заявили, що Вовк та його колеги нині не перебувають у статусі обвинувачених, а Зеленський та Офіс президента не втручаються у перебіг досудового розслідування. Про це повідомляє НВ.

Офісу президента не відомо про наявність обвинувального вироку, яким були б встановлені факти вчинення посадовими особами ОАСК злочинів. Ані президент, ані ОПУ не втручається в перебіг досудового розслідування, яке здійснюється компетентними правоохоронними органами, — зазначили на Банковій.

Окрім цього, там нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 102 Конституції Зеленський є гарантом держсуверенітету і додержання Конституції, прав та свобод людини. Водночас, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку.

Також в Офісі президента вирішили не відповідати на запитання журналістів, чи не планує Зеленський ліквідувати ОАСК.

Ч. 4 ст. 19 закону «Про судоустрій і статус суддів» передбачені вичерпні підстави для ліквідації судів: зміна визначеної цим законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету, зміна адміністративно-територіального устрою. Жодних інших підстав для ліквідації судів законодавство не містить, — резюмували у Зеленського.



В Офісі президента також наголосили, що рішення про ліквідацію ОАСК прийматиметься виключно в разі наявності підстав, які визначені в положеннях ч. 4 ст. 19 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, 17 липня НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва. Детективи оголосили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п’ятьом іншим суддям та очільнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. За версією слідства, Вовк очолив «злочинну організацію», до складу якої входило щонайменше 12 осіб, задля «захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і Вищою радою правосуддя». Сам Вовк сказав, що перебуває у відпустці і підозру йому не вручали.