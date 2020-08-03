Запобіжний захід обрали голові Державної судової адміністрації. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні ведеться не надто активно, як того вимагає суспільство. Сьогодні, 3 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Слідчий суддя призначив голові ДСА запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, частково задовольнивши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє прес-служба ВАКС у Facebook.

Підозрюваний зобов’язаний:

на першу вимогу прибувати до слідчих детективів Національного антикорупційного бюро, прокурорів і до суду;

повідомляти слідчим, прокурорам і суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, а також потерпілими.

Запобіжний захід діє до 16 вересня 2020 року. Повний текст рішення суду буде оголошено 6 серпня о 16.00.

Як відомо, Холоднюка підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 351−2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) та ч. 1 ст. 369−2 (зловживання впливом) КК України.

Як раніше писав «Ракурс», детективи НАБУ оголосили про підозру голові ДСА Холоднюку. Також оголошено про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п’ятьом суддям ОАСК.