Керівництву Окружного адмінсуду Києва оголошено про підозру. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n141278-ogolosheno-pro-pidozru-kerivnyctvu-okrujnogo-adminsudu-kyieva.html

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Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Також про підозру повідомили його заступнику Євгену Аблову та ще п’ятьом суддям ОАСК.

Крім того, оголошено про підозру голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, а також триває процес повідомлення про підозру ще чотирьом особам, повідомляє у Twitter НАБУ.

Центр протидії корупції у Facebook повідомляє, що Вовка і його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Як відомо, сьогодні, 17 липня, НАБУ проводило обшуки в ОАСК. У суді стверджували, що обшуки проводяться у рамках розслідування справ Майдану, а підставою для обшуків стала ухвала Ленінського районного суду міста Кропивницький.

Слід нагадати, що наприкінці липня 2019 року Вовку і кільком суддям ОАСК вже оголошували про підозру. Їх підозрювали у прийнятті завідомо неправосудних рішень та втручанні у діяльність судових органів.