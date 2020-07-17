Руководству Окружного админсуда Киева объявлено о подозрении. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n141278-obyavleno-o-podozrenii-rukovodstvu-okrujnogo-adminsuda-kieva.html

Ракурс

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Также о подозрении сообщили его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям ОАСК.

Кроме того, объявлено о подозрении главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку, а также продолжается процесс сообщения о подозрении еще четырем лицам, сообщает в Twitter НАБУ.

Центр противодействия коррупции в Facebook сообщает, что Вовка и его подчиненных подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Как известно, сегодня, 17 июля, НАБУ проводило обыски в ОАСК. В суде утверждали, что обыски проводятся в рамках расследования дел Майдана, а основанием для обысков стало решение Ленинского районного суда города Кропивницкий.

Следует напомнить, что в конце июля 2019 года Вовку и нескольким судьям ОАСК уже объявляли о подозрении. Их подозревали в принятии заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов.