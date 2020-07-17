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Ракурс
Руководству Окружного админсуда Киева объявлено о подозрении. Фото: Укринформ

Объявлено о подозрении руководству Окружного админсуда Киева

17 июл 2020, 19:43
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Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Также о подозрении сообщили его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям ОАСК.

Кроме того, объявлено о подозрении главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку, а также продолжается процесс сообщения о подозрении еще четырем лицам, сообщает в Twitter НАБУ.

Центр противодействия коррупции в Facebook сообщает, что Вовка и его подчиненных подозревают в создании преступной организации и захвате власти.


Как известно, сегодня, 17 июля, НАБУ проводило обыски в ОАСК. В суде утверждали, что обыски проводятся в рамках расследования дел Майдана, а основанием для обысков стало решение Ленинского районного суда города Кропивницкий.

Следует напомнить, что в конце июля 2019 года Вовку и нескольким судьям ОАСК уже объявляли о подозрении. Их подозревали в принятии заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов.

Источник: Ракурс


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