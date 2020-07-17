Обыски в Окружном админсуде Киева проводятся в рамках дел Майдана

Обыски в ОАСК проводятся по делам Майдана. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n141274-obyski-v-oask-provodyatsya-v-ramkah-del-maydana.html

Ракурс

Обыски в Окружном административном суде города Киева (ОАСК) проводятся сегодня. Обыски ведутся в рамках расследования дел Майдана.

Обыски проводятся на основании решения Ленинского районного суда города Кропивницкий, сообщает пресс-служба ОАСК.

В ОАСК считают, что следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела. Кроме того, в сообщении указано, что это не первая попытка дискредитации ОАСК таким способом.

Несмотря на обыски, ОАСК продолжает работу в привычном режиме.

Как ранее писал «Ракурс», ОАСК открыл производство по делу по иску Олега Шрама к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Истец просит признать отсутствие полномочий у президента назначать в. и. о. директора ГБР.