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Ракурс
Обшуки в ОАСК проводяться у справах Майдану. Фото: 5 канал

Обшуки в Окружному адмінсуді Києва проводяться у рамках справ Майдану

17 лип 2020, 17:26
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Обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва (ОАСК) проводяться сьогодні. Обшуки проводяться у рамках розслідування справ Майдану.

Обшуки проводяться на підставі рішення Ленінського районного суду міста Кропивницький, повідомляє прес-служба ОАСК.

У ОАСК вважають, що слідчі дії проводяться із порушенням територіальної підсудності справи. Крім того, у повідомленні зазначено, що це не перша спроба дискредитації ОАСК у такий спосіб.


Незважаючи на обшуки, ОАСК продовжує роботу в звичному режимі.

Як раніше писав «Ракурс», ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до президента України Володимира Зеленського. Позивач просить визнати відсутність повноважень у президента призначати т. в. о. директора ДБР.

Джерело: Ракурс


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