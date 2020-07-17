Обшуки в Окружному адмінсуді Києва проводяться у рамках справ Майдану

Обшуки в ОАСК проводяться у справах Майдану. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n141274-obshuky-v-okrujnomu-adminsudi-kyieva-provodyatsya-u-ramkah-sprav-maydanu.html

Ракурс

Обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва (ОАСК) проводяться сьогодні. Обшуки проводяться у рамках розслідування справ Майдану.

Обшуки проводяться на підставі рішення Ленінського районного суду міста Кропивницький, повідомляє прес-служба ОАСК.

У ОАСК вважають, що слідчі дії проводяться із порушенням територіальної підсудності справи. Крім того, у повідомленні зазначено, що це не перша спроба дискредитації ОАСК у такий спосіб.

Незважаючи на обшуки, ОАСК продовжує роботу в звичному режимі.

Як раніше писав «Ракурс», ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до президента України Володимира Зеленського. Позивач просить визнати відсутність повноважень у президента призначати т. в. о. директора ДБР.