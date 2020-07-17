Отримання водійських прав спростили в Україні. Фото: Кордон

https://racurs.ua/ua/n141273-otrymannya-vodiyskyh-prav-sprostyly-v-ukrayini-scho-zminylosya.html

Ракурс

Водійське посвідчення видаються в Україні за новими правилами починаючи з п’ятниці, 17 липня. Зміни стосуються порядку проведення іспитів для майбутніх водіїв, а також іспитів для отримання більш високої категорії.

Основні зміни стосуються практичного іспиту з водіння — тепер він має обмежені рамки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Тепер практичний іспит із водіння повинен тривати максимум годину. Водночас він ділиться на дві частини:

на майданчику — не менш ніж 10 хвилин;

на дорозі — не менш ніж 20 хвилин.

Також з 17 липня практичний іспит зніматимуть на відео від його початку і до завершення. Якщо людина користується певними електронними пристроями або підказками, то іспит зупиняється, а його результати анулюються.

Від маршруту практичного іспиту дозволяється відхилятися в тому випадку, якщо його неможливо здати через ремонт доріг, аварії, затори та інші перешкоди.

Також із 17 липня змінилися правила складання іспиту для отримання більш високої категорії водійських прав. Тепер якщо водій отримує права категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE, він же під час складання іспиту може претендувати на отримання прав категорій В, С1, С, D1 і D.

У разі отримання двох і більше категорій, теоретичний іспит здається один раз, але за квитками вищої категорії.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект, який збільшує штрафи за порушення ПДР. Згідно із законопроектом, сума штрафів буде коливатися від 255 грн до 20 тис. грн.