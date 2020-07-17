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Принцесса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапелло Моцці. Фото: Daily Mail

Британська принцеса Беатріс таємно вийшла заміж за мультимільйонера (ФОТО)

17 лип 2020, 17:17
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Беатріс, принцеса Йоркська та член британської королівської родини, таємно вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапелло Моцці. Закохані познайомилися на весіллі її молодшої сестри — Євгенії Йоркської.

Пара повинна була одружитися в Королівській каплиці Палацу Святого Джеймса ще наприкінці травня, проте через коронавірус закоханим довелося відкласти урочисту церемонію. Врешті решт весілля відсвяткували сьогодні, 17 липня. Про це повідомляє Daily Mail.

Принцеса Беатрис та Едуардо Мапелло Моцці. Фото: Daily Mail

Пара оголосила про заручини ще у вересні 2019 року, а провести церемонію одруження таємно було вирішено майже одразу. Закохані вирішили відмовитися від гучного свята та обмінятися обручками без об'єктивів камер. На весіллі серед почесних гостей були присутні королева Єлизавета II та герцог Единбурзький. Наголошується, що весілля проводилося з жорстким дотриманням соціальної дистанції.

Королева Єлизавета та герцог Единбурзький прибули на весілля. Фото: Daily mail

Стосунки принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці почалися в жовтні минулого року, а вперше на публіці Беатріс та Едоардо з’явилися в лютому 2019 року.

Церква, у якій одружилися молодята. Фото: Daily Mail


Весілля Беатріс і Едоардо — вже шосте королівське весілля за останнє десятиліття. Принц Вільям і Кейт Міддлтон були першими у 2011 році, потім у шлюб вступив принц Гаррі та Меган Маркл, а також принцеса Євгенія і Джек Бруксбэнк (обидві пари зіграли весілля у 2018 році).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II зробила різдвяні фото з трьома спадкоємцями престолу.


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