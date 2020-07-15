Принцеса Діана, Єлизавета II чи Меган Маркл — названо найвродливішу жінку королівської сім’ї

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Ракурс

Принцесу Діану назвали найгарнішою жінкою королівської сім’ї. Мати британського принца Вільяма мала майже досконале обличчя.

Відповідно до золотого перетину, її пропорції на 89% близькі до ідеалу краси. Про це повідомляє Daily Mail.

Доктор Джуліан Де Сільва, керівник центру косметичної та пластичної хірургії в Лондоні, визначив, що Діана Спенсер мала практично досконале обличчям з точки зору пропорцій. За допомогою комп’ютерної картографії він проаналізував обличчя принцеси і виявив, що воно на 89,05% близьке до ідеалу.

Принцеса Діана стала не єдиною особою блакитної крові, яку досліджував доктор. Так, на другому місці опинилася королева Йорданії Ранія Аль-Абдулла. Її обличчя на 88,9% відповідає ідеальним пропорціям. Замикає королівську трійку з найпропорційнішими обличчями принцеса Монако Грейс Келлі, вона поступилася своїй конкурентці лише на 1%.

Ще дві позиції в рейтингу поділили між собою дружина принца Гаррі Меган Маркл і дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Маркл обігнала Міддлтон на 1% і посіла почесне четверте місце у рейтингу з результатом у 87,4%. Вожночас герцогиня Кембриджська отримала 86,8% і замкнула п’ятірку лідерів.

Золотий перетин — це математична пропорція, створена стародавніми греками для «вимірювання краси». Саме завдяки правилу золотого перетину Леонардо да Вінчі створив малюнок ідеального тіла чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі зізнався, що важко переживав смерть матері — принцеси Діани. Він розповів, що в дитинстві йому довелося відвідувати психолога.