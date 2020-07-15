Менше працювати у сесійній залі домовилися нардепи, фото — ТСН

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Ракурс

У Верховній Раді змінюють графік роботи. Нардепи домовилися менше працювати у сесійній залі, оскільки вони фактично прибрали із регламенту проведення вечірніх засідань.

У проекті закону про внесення змін до регламенту щодо графіку проведення пленарних засідань (№ 3608) законодавці скоротили перерви, збільшили тривалість ранкових засідань, але вирішили проводити чотири рази на тиждень тільки одне засідання. За таке рішення в Раді знайшлося 324 голоси.

Понеділок і п’ятниця стануть повноцінними робочими днями. У понеділок і після завершення пленарних засідань нардепи мають час для самостійної роботи чи проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій.

У вівторок, середу, четвер та п’ятницю в обранців народу буде тільки одне пленарне засідання на день — з 10.00 до 15.00 (у п’ятницю — до 16.00). Перерва триватиме з 12.00 до 12.30. Раніше Рада мала ще й вечірнє засідання — зазвичай з 16.00 до 18.00.

Якщо нардепам необхідно буде продовжити пленарне засідання після 15.00 чи 16.00 більш ніж на 15 хвилин, вони мусять до перерви ухвалити таке рішення.

Міністрів у Раду викликатимуть, як і раніше, у п’ятницю — з 10.00 до 11.00. По обіді в парламенту нададуть час для оголошень запитів, обговорення відповідей на них і для виступів народних депутатів.

«Ракурс» повідомляв, що про можливі суїциди у Верховній Раді заявив нардеп з Черкащини Сергій Рудик. Він заговорив про самогубства депутатів 15 липня під час обговорення необхідності наявності вищої освіти у помічників народних депутатів.