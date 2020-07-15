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Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція, з’явилися фото і відео — новини Києва

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція, з’явилися фото і відео

15 лип 2020, 13:47
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Протест зі сміттям під стінами Верховної Ради 15 липня влаштували активісти, яких турбує проблема росту сміттєзвалищ в Україні та відсутності переробки відходів. Мітингувальники спробували пройти до парламенту з пакетами зі сміттям, однак правоохоронцям така акція не сподобалася.

Учасники акції закликали Раду ухвалити законопроект № 2207−1д про управління відходами, який на початку липня повторно передали на розгляд комітету. Водночас в Україні щороку продукується 400 млн т відходів, з яких лише 6% переробляється. Поліція не пустила активістів з пакетами зі сміттям, посилаючись на «порушення благоустрою», пише «Громадське».

Хто знає, що там за сміття, чи там є металеві предмети чи скло. Вони планують продемонструвати це сміття, а це вже є порушення благоустрою міста, — розповів один із правоохоронців.

Активісти здійснили кілька спроб прорвати кордон поліції. Під час такого моменту Єгору Фірсову порвали рукав сорочки. Також участь в акції взяв секретар екологічної комісії Київради Олексій Новіков — він став фігурантом однієї з сутичок.

За даними ЗМІ, згодом активісти віднесли назад свої мішки в авто. Два мішки допоміг пронести народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олександр Марковський. Акція таки відбулася, однак без сміття.

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція


Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Джерело: Ракурс


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