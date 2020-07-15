Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція, з’явилися фото і відео — новини Києва

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Протест зі сміттям під стінами Верховної Ради 15 липня влаштували активісти, яких турбує проблема росту сміттєзвалищ в Україні та відсутності переробки відходів. Мітингувальники спробували пройти до парламенту з пакетами зі сміттям, однак правоохоронцям така акція не сподобалася.

Учасники акції закликали Раду ухвалити законопроект № 2207−1д про управління відходами, який на початку липня повторно передали на розгляд комітету. Водночас в Україні щороку продукується 400 млн т відходів, з яких лише 6% переробляється. Поліція не пустила активістів з пакетами зі сміттям, посилаючись на «порушення благоустрою», пише «Громадське».

Хто знає, що там за сміття, чи там є металеві предмети чи скло. Вони планують продемонструвати це сміття, а це вже є порушення благоустрою міста, — розповів один із правоохоронців.

Активісти здійснили кілька спроб прорвати кордон поліції. Під час такого моменту Єгору Фірсову порвали рукав сорочки. Також участь в акції взяв секретар екологічної комісії Київради Олексій Новіков — він став фігурантом однієї з сутичок.

За даними ЗМІ, згодом активісти віднесли назад свої мішки в авто. Два мішки допоміг пронести народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олександр Марковський. Акція таки відбулася, однак без сміття.