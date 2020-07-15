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Ракурс
Протест с мусором под Радой заломала полиция, появились фото и видео — новости Киева

Протест с мусором под Радой заломала полиция, появились фото и видео

15 июл 2020, 13:47
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Протест с мусором под стенами Верховной Рады 15 июля устроили активисты, которых беспокоит проблема роста свалок в Украине и отсутствия переработки отходов. Митингующие попытались пройти к парламенту с пакетами с мусором, однако правоохранителям такая идея не понравилась.

Участники акции призвали Раду принять законопроект № 2207−1д об управлении отходами, который в начале июля повторно передали на рассмотрение комитета. В то же время в Украине ежегодно производится 400 млн т отходов, из которых лишь 6% перерабатывается. Полиция не пустила активистов с пакетами с мусором, ссылаясь на «нарушение благоустройства», пишет «Громадське».

Кто знает, что там за мусор, есть ли там металлические предметы или стекло. Они планируют продемонстрировать этот мусор, а это уже нарушение благоустройства города, — рассказал один из правоохранителей.

Активисты совершили несколько попыток прорвать кордон полиции. Во время такого момента Егору Фирсову порвали рукав рубашки. Также участие в акции принял секретарь экологической комиссии Киевсовета Алексей Новиков — он стал фигурантом одной из потасовок.

По данным СМИ, позже активисты отнесли обратно свои мешки в авто. Два мешка помог пронести народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Марковский. Акция таки состоялась, однако без мусора.

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція


Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Протест зі сміттям під Радою скрутила поліція

Источник: Ракурс


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