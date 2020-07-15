Протест с мусором под Радой заломала полиция, появились фото и видео — новости Киева

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Протест с мусором под стенами Верховной Рады 15 июля устроили активисты, которых беспокоит проблема роста свалок в Украине и отсутствия переработки отходов. Митингующие попытались пройти к парламенту с пакетами с мусором, однако правоохранителям такая идея не понравилась.

Участники акции призвали Раду принять законопроект № 2207−1д об управлении отходами, который в начале июля повторно передали на рассмотрение комитета. В то же время в Украине ежегодно производится 400 млн т отходов, из которых лишь 6% перерабатывается. Полиция не пустила активистов с пакетами с мусором, ссылаясь на «нарушение благоустройства», пишет «Громадське».

Кто знает, что там за мусор, есть ли там металлические предметы или стекло. Они планируют продемонстрировать этот мусор, а это уже нарушение благоустройства города, — рассказал один из правоохранителей.

Активисты совершили несколько попыток прорвать кордон полиции. Во время такого момента Егору Фирсову порвали рукав рубашки. Также участие в акции принял секретарь экологической комиссии Киевсовета Алексей Новиков — он стал фигурантом одной из потасовок.

По данным СМИ, позже активисты отнесли обратно свои мешки в авто. Два мешка помог пронести народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Марковский. Акция таки состоялась, однако без мусора.