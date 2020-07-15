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Ракурс
Слуга народу. Фото: Рубрика

В мэры Киева подался еще один «слуга»

15 июл 2020, 13:34
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«Слуга народа» получила нового кандидата для участия в партийном праймериз для определения окончательного кандидата на должность мэра столицы от политсилы. Принять участие в отборе кандидатов решил депутат Дмитрий Гурин.

По его мнению, среди «слуг» нет реального претендента на должность, именно поэтому он предлагает свою кандидатуру. О своих мэрских амбициях Гурин сообщил в Facebook.

Будущий участник избирательной гонки заявил, что его не устраивают все варианты, которые на сегодня представлены от партии СН. Своими преимуществами Гурин назвал то, что он имеет многолетний опыт в развитии городов и территорий. Он добавил, что ежедневно сталкивается с некомпетентностью нынешней власти, поэтому хочет изменить это.


О намерениях побороться за кресло столичного мэра от «Слуги народа» уже объявили народные депутаты Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Александр Качура, Николай Тищенко и Ирина Верещук. Но вскоре после объявления об участии в праймериз Ткаченко занял пост министра культуры и информационной политики Украины, поэтому от участия в праймериз он отказался.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как «слуги» будут проводить праймериз на выборах в Киеве.

Источник: Ракурс


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