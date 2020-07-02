Выборы мэра Киева 2020. Фото: Сын человеческий. Рене Магритт. 1964

https://racurs.ua/2665-vybory-mera-kieva-zelenyy-shum-i-zagadochnye-praymeriz.html

Ракурс

Одной из главных интриг 2020 года остаются выборы мэра Киева. Этот пост, пожалуй, лишь формально может считаться «местным», на самом же деле столичный мэр — фигура общеукраинского значения, поэтому борьба за сердца и умы киевского избирателя разгорится не на шутку. А он, избиратель, — прямо говоря, довольно средний гражданин, без какого-то особенного налета «столичности» (как бы ни надували щеки люди с киевской пропиской).

Фальстарт выборов мэра Киева

Осенью прошлого года, отпраздновав оглушительную победу на парламентских выборах, «слуги народа» дерзко заявляли о том, что завоевание Киева и всей Украины на внеочередных местных выборах — дело самого ближайшего будущего. В начале сентября группа народных депутатов (преимущественно «слуги») даже внесла в Раду законопроект №2143 «О внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины — городе-герое Киеве», в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов горсовета были назначены на 8 декабря 2019 года. Этот законопроект тихо умер через месяц, так и не добравшись до голосования.

Одна из основных причин, по которой правящая партия врубила заднюю передачу, заключалась в том, что она, партия, испытывала (да и сейчас испытывает) сильный кадровый голод: желающих взлететь на «зеленом партийном лифте» было предостаточно, но вот настоящих толковых профи среди них не так уж много.

И, как показали пробные декабрьские выборы в несколько новосформированных территориальных общин, не зря «зеленые» отступились от столицы: на «пробных местных выборах» правящая партия провалилась. Наконец, тогда, в декабре, «зеленым» некого было выставить, хоть отдаленно сопоставимого с могучей во всех отношениях фигурой действующего столичного мэра Виталия Кличко. Поиски такой фигуры продолжаются до сих пор.

Праймериз на пост короля Вселенной

С осени прошлого года среди «слуг» то и дело всплывали возможные претенденты на кресло киевского мэра, один причудливее другого. Но, зная, что рейтинг правящей партии уже не тот, что был год назад, «слуги» решили, что было бы непростительным разбивать голоса «зеленых» избирателей, предлагая им несколько кандидатов.

Поэтому в мае 131 депутат Рады из фракции «Слуга народа» обратился к президенту с предложением провести внутрипартийные праймериз, чтобы определить единого кандидата на выборы мэра Киева. 20 мая Владимир Зеленский подтвердил: праймериз состоятся. «Многие первый раз в Верховной Раде, я понимаю, им почти надоело быть в парламенте, хотят быть королями Вселенной», — так он охарактеризовал желающих заполучить кресло столичного мэра.

Праймериз, то есть внутрипартийные выборы с целью определить единого кандидата, пройдут, по словам президента, в два этапа. По его же словам, участвовать в них будут не только члены партии «Слуга народа», но и другие лояльные к ней кандидаты, и каждый из них обязан представить программу развития Киева.

Однако в целом праймериз на должность короля Вселенной пока окутаны загадкой. Будут ли они закрытыми, или голосовать сможет любой желающий? Сколько человек будет в них участвовать? Наконец, всех интересует дата, когда наконец на горизонте нарисуется единый кандидат от «Слуги народа». Две недели назад глава фракции Давид Арахамия заявил, что праймериз пройдут в конце июля, и после этого будет объявлен результат. Но пока никто не видел ни одной программы кандидата, да и список этот все время меняется и перетасовывается. Однако основные кандидаты на выборы мэра Киева уже есть.

Первый пошел!

Узнаваемое лицо — большой плюс в деле завоевания зрительских… простите, электоральных симпатий. Одним из первых кандидатов на пост мэра от «слуг народа» стал Александр Ткаченко, бывший генеральный директор группы «1+1 медиа» — его имя прозвучало еще тогда, когда «слуги» мечтали о внеочередных местных выборах и кавалерийском наскоке на столицу. Ткаченко выглядел самым вероятным кандидатом еще и потому, что возглавлял медиахолдинг, обслуживающий интересы Игоря Коломойского.

Однако стоило Ткаченко объявить о своих планах, как тут же всплыла некрасивая история об особняке на Трухановом острове, в любимой зоне отдыха киевлян, где жилищное строительство запрещено. Пресс-служба народного депутата Ткаченко опровергала информацию, но сам высокопоставленный «слуга народа» и его супруга выставляли фото, хвастаясь в соцсетях роскошным жильем.

После скандала Александр Ткаченко поумерил мэрские амбиции, но не отказался от них. Еще в конце мая он заявлял, что таки будет участвовать в праймериз, разразившись в фейсбуке трескучим спичем о том, что «настало время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно».

Но 4 июня Александра Ткаченко назначили министром культуры и информационной политики. В середине июня Давид Арахамия говорил, что Ткаченко все-таки не будет участвовать в праймериз, а потом о том же в эфире своего родного канала сказал и сам министр.

Ну не будет — и не будет. Как говорил один мультяшный герой, «нас и тут неплохо кормят». Впрочем, может, он еще и передумает. Даже жаль, если откажется от выборов мэра Киева окончательно. Подумаешь — особняк! Участвовать в праймериз на должность мэра от «Слуги народа» будут две такие отборные и узнаваемые медийные персоны, по сравнению с которыми бывший гендиректор «плюсов» — просто ангел.

Уставший от туевого Киева

Александр Дубинский 31 мая опубликовал видеоролик о своем намерении поучаствовать в праймериз и побороться за кресло мэра: «Я устал от туевого Киева при туевом мэре… Я чувствую достаточно мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести».

К сожалению, он прав: «разоблачительную» трепотню руководителя проекта «Украинские сенсации» на «плюсах» народ смотрит. Правда, общественная организация «Детектор медиа» заявляла, что многие программы «сенсаций» имеют явные признаки политического заказа (проще говоря, это беспардонная проплаченная джинса), но что до того избирателю? Дубинский — талантливый селф-менеджер, это действительно так. Роль автора и ведущего телепрограмм была ему тесна, поэтому он несколько лет вел блоги на «Укрправде», откуда, говорят, его выставили снова-таки за джинсу. Сейчас у него собственный сайт и видеоблог. Там он тоже говорит много интересного. Например, что лозунг «Слава Украине» — нацистский.

Но медийное лицо так понравилось простым добрым избирателям из Киевской области, что победило на парламентских выборах с впечатляющим результатом. Став депутатом, кудрявое лицо захотело жить еще кудрявее. Вспомните сексистский скандал, когда новоиспеченный нардеп искал моделек на должность помощниц: «Прошу ниже 175 см не беспокоить».

Да, вот еще деталь — в прошлом году Дубинский отказался обнародовать свою декларацию, однако по итогам журналистского расследования издания «Наші гроші» выяснилось, что он владеет 24 квартирами и 17 авто. Часть из них записаны на мать и жену. Помните историю про маму, которая любит скорость?

За плечами у Дубинского — институт пищевых технологий. Вот если бы он занялся этой мирной профессией… Но нет, ресторанный бизнес на пару с медийной узнаваемостью тоже рождает чудовищ.

Котлета в велюре

Кстати, по медийной узнаваемости народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, пожалуй, переплюнет Дубинского. Ослепительный зубастый оскал бывшего ресторатора, бывшего шоумена, бывшего джентльмена удачи образца 90-х по прозвищу Коля-Котлета сегодня украшает столицу чуть ли не на каждом углу. Плакаты пестрят призывами «сделать Киев вместе», и есть опасность, что наши добрые простые люди-избиратели помогут Коле «сделать Киев». Если Дубинского завели в парламент жители Обухова и Василькова, провинциалы, так сказать, то Тищенко выбрали в самом что ни на есть Киеве, и теперь он радует избирателей с экранов телевизоров своими искрометными речами, лишенными логики и элементарного смысла, едва ли не каждый день.

Но это его не смущает. Как не смущает и шлейф скандалов и зашкваров, на перечисление которых не хватило бы нескольких статей. Кому интересно, погуглите, а мы вспомним два самых свежих. Например, как пьяный помощник депутата Тищенко «заминировал» по телефону Александровскую больницу (сам Николай Тищенко, возглавляющий, между прочим, киевский штаб «Слуги народа» по борьбе с эпидемией COVID-19, отрицает этот факт). Ну и, конечно, то, как в разгар карантинных мероприятий нардепы и прочие большие шишки спокойно ходили в ресторан «Велюр», принадлежащий главе партийного штаба по борьбе с эпидемией.

Широко известные в узких кругах

Еще два вероятных кандидата на выборах мэра Киева от партии «Слуга народа» не пользуются широкой медийной известностью. Учитывая то, какого рода известность имеют их конкуренты, это, пожалуй, делает им честь. Но об этих людях можно сказать, что они «широко известны в узких кругах».

Во-первых, это народный депутат Александр Качура, тридцатилетний успешный юрист, адвокат партии «Слуга народа» и президента. В прошлом адвокатская компания Качуры представляла интересы «Квартала 95», Олега Винника, Анатолия Гриценко и других известных персон. В марте 2019 года фирма Качуры выиграла в Киевском административном суде для квартальщиков дело о запрете сериала «Сваты».

Глава парламентской фракции «слуг» Арахамия говорил недавно: «Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз».

Да уж, тот еще секрет. Эта женщина — Ирина Верещук. Родом из города Рава-Русская Львовской области, там же делала чиновничью и политическую карьеру. С 2010 года — мэр города. По отзывам, была хорошим городским головой. Много занималась общественной деятельностью, в том числе международной. С осени 2017 года — доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

Хороший бэкграунд. Но, кажется, желание подняться еще выше в «зеленом лифте» заставляет людей творить странные вещи. В начале мая, например, Ирина Верещук попросила прощения у людей, которые… пытались создать «Одесскую народную республику», чем спровоцировала громкий скандал: «Все они были нашими гражданами. Они имели разные взгляды: среди них были и хорошие люди, и плохие, но все они были наши люди, и никто из них не хотел умирать. Если одни найдут в себе силы попросить прощения, а другие найдут силы простить, нам станет легче идти дальше».

Цвета неожиданности

В преддверии выборов «зеленая волна» выносит наверх и неожиданных претендентов. Одних сватают в мэры только на уровне слухов и разговоров, другие могут иметь вполне реальные шансы. О главном санитарном враче Украины Викторе Ляшко даже президент недавно сказал, что, дескать, «Ляшко тоже нормально, тоже неплохой». Сам санврач на идею поучаствовать в выборах мэра Киева отреагировал так: «Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить».

А вот актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, которой молва тоже приписывала участие в предвыборной гонке, открестилась от мэрских амбиций. Квартальная звезда, знакомая, безусловно, любителям немудрящей продукции этой студии, написала в инстаграме: «Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка».

Еще один «слуга», блестящий титулованный спортсмен, которого сделали очередным приколистом от политики, борец и чемпион Жан Беленюк сказал, что было бы прикольно, если бы мэром Киева стал темнокожий: «Пойти на следующие выборы мэра Киева? Это довольно отдаленная перспектива, и на самом деле сейчас я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Для меня неожиданностью стало то, что я стал народным депутатом. Через пять лет все может поменяться».

Вообще-то устраивать цирк с конями, пользуясь такой случайной и малозначительной вещью, как внешность члена партии, довольно глупо и унизительно, хотя спортсмен Беленюк, конечно, видный красивый молодой человек. Но каждый сам выбирает, кем ему быть. Вот президенту нравится роль шута горохового, и ничего, живем.

Вообще же круговорот медийных, трескучих, забавных, скандальных претендентов на роль мэра Киева от «Слуги народа» сегодня, как нам кажется, призван создавать некий белый… то есть зеленый шум, отвлекающий внимание публики от чего-то действительно важного. Например, от того, как серьезные люди ищут серьезную кандидатуру на роль киевского мэра.

Р. S. На «слугах народа», к счастью, свет клином не сошелся. Кроме них на пост столичного мэра претендуют и другие — могучий Кличко, симпатичный Притула, другие люди — приличные, одиозные, сволочные… О них мы тоже поговорим.