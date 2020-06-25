Местные выборы и партийные идеологии. Фото: Pixabay

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Ракурс

Через четыре месяца — местные выборы. И хотя кое-где уже слышатся голоса, что, мол, «осенью Украину ждет вторая волна карантина, поэтому физиономии избирателей наглухо запечатают масками, а самих избирателей запрут по домам», выборы наверняка состоятся.

Недавно мы писали о том, как местные выборы могут предоставить активным и амбициозным людям шанс вписаться в «свою» политическую структуру. Сейчас в Украине происходит очень интересный процесс — медленная, но все-таки заметная смена «идеологии лиц» на настоящие партийные идеологии. Возможно, скоро у нас все будет как у больших — не партии Васи, Пети, Юли, а настоящие либералы и консерваторы, правые и левые. И вот тут встает вопрос: что важнее для избирателя — партийное лицо или партийная идеология?

Имени меня, любимого

Очень интересный эксперимент поставил недавно господин Вакарчук, лидер партии «Голос». На парламентских выборах партия, сколоченная по-быстрому именно под медийное лицо певца, собрала под свои знамена немало приличных людей и получила достаточно голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер.

Партийный проект «Голос», наскоро сделанный для того, чтобы оттянуть голоса проевропейских избирателей, которых стошнило от христианского консерватизма «Европейской солидарности», свое дело сделал. А поющий лидер резко решил уйти, потому что, по его словам, партия «Голос» — не вождистского типа, поэтому он, вождь, уходит, чтобы заняться некими «образовательными проектами».

И вот собственно об эксперименте. Дело в том, что в предыдущие годы на местных выборах так называемая партийная идеология до сих пор была делом двадцатым. Местные предприниматели просто покупали франшизу у партии и от нее шли бодаться друг с дружкой за власть.

Другими словами, если на парламентских выборах средний дикий избиратель шел голосовать за Петю, Юлю, Вову или Славика, то на выборах в местные органы именами Петь, Вов, Славиков и Олежек прикрывался местный жирный кот, купивший франшизу. Теперь же «Голос» будет выгребать сам, без Славика. А к этой партии, повторимся, пристало немало приличных людей. И это неплохо. Потому что времена «гетманов» неизбежно должны смениться временами партийных идеологий.

Кстати и об Олежке неплохо было бы упомянуть. Когда Олег Ляшко дерзко назвал радикальную партию имени себя, любимого, это был сильный ход. Но сейчас фамилия его ассоциируется совсем с другим человеком — главным санитарным врачом, демоном отечественного карантина, а экстравагантного радикального популиста «простой избиратель» уже подзабыл.

«Либеральные консерваторы»

Занятную новость принесла птичка из штабов политических партий — они действительно переориентируются от медийных лиц к партийным идеологиям. Только проблема в том, что средний избиратель до сих пор нетвердо представляет себе, что это такое. И знаете, что самое смешное? Бывает, что узнать об этом нельзя даже на партийных сайтах, а если в партийной риторике и есть указание на некую позицию, то это не всегда соответствует истине.

Но все равно, Гугл нам в помощь, ищем, что же написано на партийных знаменах. ЕС, например, утверждает, что «идеологией партии является христианская демократия, либеральный консерватизм, панъевропеизм». В партийной программе заложен курс на децентрализацию, и это отлично, но «либеральный консерватизм» — это примерно как морская свинка: и не морская, и не свинка. А от слов «христианская демократия» сильно пованивает кострами инквизиции.

Вот именно тут и возникает «Голос» со своей расплывчатой идеологической платформой — правоцентристской, проевропейской, демократической, но без креста и кадила, спасибо большое. Многим «либеральным консерваторам» понравилось, и партия прошла в парламент.

Эти партии хоть как-то обозначили свою политическую платформу, с остальными тяжеловесами большой политики — совсем беда. «Слуги народа», победители парламентских выборов и ожидаемые лузеры выборов местных, позиционировали себя как «либертарианцев». О том, какие из них получились либертарианцы, мы уже писали.

На сайте «Батькивщины», которая, между прочим, была лидером на выборах в объединенные территориальные общины в 2016‒2017 годах, вообще никакой идеологической платформы не прописано. У них платформа простая: «Ю! ЛЯ! Ю! ЛЯ!». Но заметьте, пока тот же Славко Вакарчук жалко блеял с Майдана на акциях «Нет капитуляции», Ю-ЛЯ работала на местах очень даже эффективно.

На самом деле Ю-ЛЯ оперирует популистскими псевдосоциалистическими лозунгами. Ими же жонглируют и парни из ОПЗЖ, олигархической группировки, ориентированной на Россию, но придуривающейся радетелями за долю простого народа. Немолодым любителям совка она очень нравится, а это, согласитесь, ниша довольно обширная.

Скрестить ежа и ужа

Другое дело — «Демократична сокира», или Д7, как они себя обозначают. В этой партии писать умеют и любят, политическая платформа сформулирована отлично: «Мы ценим свободный рынок, свободный выбор человека, мы выступаем за ограничение вмешательства государства в экономику, быт, мораль и культуру, а также за оптимизацию этого вмешательства там, где его рационально будет сохранить. Мы хотим уменьшения давления на бизнес и право на эффективную самозащиту — как на улице, так и в суде». Вот они, похоже, настоящие либертарианцы.

Но складывается впечатление, что эта партия забила на местные выборы. Может, все дело в том, что ЛОМы и топы — великие люди, у них есть аудитория из тысяч фейсбучных читателей… большинство из которых на выборы не ходит, лень оторвать задницу от дивана. А вот «простой народ» про ЛОМов знать не знает, прямо беда.

Теория большого взрыва

Помните, как в феврале министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст подал иск в суд с требованием ликвидировать 48 «партий-зомби»? Мол, 349 политических партий — это чересчур. Конечно, под шумок «Слуги народа» хотели просто избавиться от конкурентов на местных выборах: ведь немало реальных партий, не имея парламентских амбиций, тем не менее успешно работают на местах.

Действительно, партийное строительство сродни теории большого взрыва: вначале возникает бум на партии и партийки, но со временем они, как капельки ртути на полу, начинают сливаться, и в странах с давними демократическими традициями в итоге остаются две-три-четыре партии-тяжеловеса, которые и сражаются за власть. Если в литературе все сводится к шести основным сюжетам, то и векторов построения партийной идеологии тоже — по пальцам сосчитать.

И комбинироваться эти идеологии могут совершенно причудливым образом. Например, унылым «христианским либеральным консерваторам» из ЕС не мешало бы почерпнуть немного задора и отвязности у Д7. Несмотря на то, что одни святее папы Римского и консервативны до тошноты, а вторые откровенно издеваются над религией и декларируют либертарианские взгляды, их мощно объединяет проевропейская направленность. И на митингах движения «Нет капитуляции» представители этих политсил стояли бок о бок, очень хорошо дополняли друг друга.

Незанятая ниша в преддверии местных выборов

Казалось бы, основные ниши на поле партийного строительства давно и прочно заняты. Но нет! Есть и свободная — националисты. «Свобода», сомнительный проект, финансировавшийся из сомнительных источников, переживает жестокий кризис. Все карманные националисты, пугала, дискредитирующие национальную идею в принципе, давно не могут никого зажечь. Старый почтенный бренд «Народный Рух» тоже давно превратился во франшизу, торгующую этим брендом направо и налево.

Между тем, даже если просто просканировать соцсети, можно убедиться в том, что в Украине достаточно толковых людей, настроенных в хорошем смысле слова националистически. И их категорически не устраивают ни визгливые хабалки от «Свободы», ни карманные пугала «Нацкорпуса» и прочих «белых вождей» в опереточной униформе.

Партии сегодня уделяют очень большое внимание выработке четкой идеологической платформы и стратегии. Потому что времена, когда избирателя можно было привлечь раскрученным медийным лицом, скоро останутся в прошлом. Поэтому партиям нужна поддержка людей, сознательно отстаивающих свои интересы. Да, идеологически сознательных зрелых избирателей пока не так много. Но будущее все равно за этим.